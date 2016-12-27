台南女屍命案 死因初判窒息

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台南市警方偵辦女子遭殺害棄屍案，昨晚逮捕死者友人梁姓男子。檢方今天會同法醫相驗死者，初步判定死因為窒息死亡，但還有待解剖報告及毒藥物檢驗結果出爐才能確定。

有台南市民昨天在安南區一處圳溝旁小路發現一具女性屍體，警方在獲報後從死者身上的發票，查出死者為47歲的魏姓女子，並在3小時內逮捕死者的友人梁姓男子。

梁男向警方坦承兩人一起到北部旅遊，回程時經過苗栗的西湖服務區時，因金錢糾紛起口角，在車上失手勒死對方，再載到台南的偏僻處棄屍。

檢警今天會同法醫相驗魏女屍體，發現頸部有勒痕，初判死因為窒息身亡；至於確定死因，還有待正式解剖報告及毒藥物檢驗報告出爐後才能確定。1051227

(中央社)