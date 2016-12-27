對警察比中指 男遭判60小時勞務
一名楊姓男子去年12月間駕車行經中彰快速道路，正巧碰到員警執行和平演習特勤任務，楊男竟開窗比中指，法官今天依妨害公務罪判他2月徒刑、緩刑2年，義務勞務60小時。
台中地方法院判決書指出，楊男去年12月間駕駛自小客車行經中彰快速道路環中路匝道時，正巧碰上台中市警局交通大隊員警執行和平演習特勤任務，員警吹哨要求楊男靠邊停車，他卻開窗伸出左手「比中指」。
判決指出，楊男待車隊經過之際，又對車隊「比中指」，之後，他又駕車尾隨車隊並猛按喇叭，此時，他又對著攔下他的員警再比了1次「中指」。
事後，員警提出告訴，法官審酌楊男因不耐久候，一時情緒失控才比出中指，且考量他犯後坦承犯行，具有悔意，並捐款給公益團體新台幣3萬元，因此判他2月徒刑、緩刑2年，義務勞務60小時。全案可上訴。1051227
(中央社)
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