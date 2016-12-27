招弱勢生進醫學系 台大被扣招生名額

台大106學年招生名額被扣減17名，台大教務長郭鴻基今天表示，是因希望入學管道招收1名弱勢生進醫學系，事先和教育部溝通有落差，導致被減名額。

根據教育部資料顯示，106學年大專校院核定名額比105學年減少近萬人，其中台大是唯一被扣減名額的頂尖大學，被扣減17個名額。

教育部高教司長李彥儀表示，台大105學年有個希望入學的入學管道，屬於單獨招生，目前還是試辦性質，教育部希望學校在試辦時不要將大家很在意的醫學系放入這個管道，但台大因為作業疏忽，讓1名學生以希望管道進入醫學系，教育部因此扣減17個名額，由學校分配到各系。

郭鴻基表示，台大設立希望入學管道，希望招收新移民、極端弱勢家庭學生，近幾年也一直增加名額，並對希望入學管道招收的學生加以輔導，105學年希望入學招收一名優秀、但家境貧困的學生進醫學系，不過事先和教育部溝通沒有很完整，導致被扣減17個名額，不過希望入學就是要幫助弱勢生，不瞭解為何不能讀醫學系？

李彥儀指出，希望入學管道尚屬於試辦性質，教育部希望學校不要將大家都很關心的醫學系放入，但台大卻在單獨招生的希望入學管道錄取學生到醫學系，因此才酌減名額，但後來台大反映，希望給弱勢學生機會，教育部也尊重，但只開放1個醫學系名額給希望入學管道。1051227

(中央社)