林明裕 明年將接任彰化縣副縣長

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彰化縣教育處長林明裕是行政院副院長林錫耀的胞弟。(謝瓊雲攝)

彰化縣副縣長周志中，原任彰化基督教急診部部長，兩年前從醫院借調至縣府服務，擔任縣長魏明谷左右手，隨著魏明谷就職滿2周年，2年借調期限已滿將回彰基任職，傳聞副縣長將內定由現任教育處長林明裕接任，前教育處副處長、現任和美戶政事務所主任陳逸玲則將回鍋接任處長職缺。

(中時)