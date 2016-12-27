台北市運輸日 搭大眾運輸可快速集點
台北市交通局為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，30日至明年2月24日每週五只要持悠遊卡搭捷運、公車或YouBike，且路途有經北市者，每搭一次可獲得1點UUPON點數。
UUPON是悠遊卡的回饋點數，可兌換各種商品，北市府交通局推出綠色運輸日-Green Friday，藉由點數優惠贈送方式，提高民眾搭乘大眾運輸意願。
北市交通局表示，今年12月起至106年1月間與台灣城市單車聯盟，在每週五上午7時30時至9時30分舉辦「單車通勤日，請你喝咖啡」活動，成效良好，因此，加碼推出「週五綠色運輸日」-Green Friday集點活動，也希望民眾一起使用捷運、公車或YouBike等綠色運輸來通勤，共同為台北永續及地球永續盡一份心力。
交通局說，北市綠色運輸路網四通八達，每週五選擇使用綠色運具通勤，可累積點數兌換儲值金或商品，只要持悠遊卡搭乘雙北聯營公車、台北捷運或租借微笑單車YouBike等3種，且其起點或終點至少有一端係位於北市境內者，每搭乘1次即可獲得1點UUPON紅利點數，搭乘達10次，可獲得10點，以此類推。1051227
(中央社)
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