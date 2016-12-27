寒冬列車輪下護花 狗狗版愛的故事上演
又冷又傷，受困鐵軌的狗狗原本必死無疑，但在牠汪星人愛侶兩天來不離不棄呵護下，這對狗狗版愛的故事有了喜劇結局，而這段令人心跳加速的影片在烏克蘭引發瘋傳。
根據英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，母犬「露西」（Lucy）因傷勢過重困在鐵道上動彈不得，幸虧愛侶「貓熊」（Panda）忠實在身旁守候，當火車迎面而來時，壓低露西的頭，保護牠，靜待救援。露西才得以挺過嚴酷的試煉。
影片中可以看到火車迎面駛來，兩隻狗狗在鐵軌上原地不動，列車行駛過後，才又抬起頭來。
附近民眾靠近時，貓熊還會護花心切，大吠嚇走他們。
在鐵道上發現這對狗狗戀人，並在網路上分享這段令人心跳加速影片的馬拉費耶夫（Denis Malafeyev）說，他們獲報趕到現場時，發現露西受傷，動彈不得，「但公犬保護著她，我看到一列火車迎面駛來，一陣難受...公犬聽到火車靠近的聲音，走近躺在母犬身旁，兩頭狗壓低頭近地面，等待火車通過。」
馬拉費耶夫說，寒冬中，貓熊連續2天陪伴在露西身旁，幫牠保暖，深深令人感動。
「我不知道這要怎麼說？是直覺、友誼還是忠誠？」「我可以確定的是，並非所有人會這麼作。」
露西和貓熊獲救後，在後車廂內還緊緊依偎在一起。露西沒有骨折，不過有嚴重瘀傷，不清楚牠是否是在穿越鐵軌時遭火車撞傷。
這個狗狗版愛的力量有令人寬心的結局。兩隻狗最後順利返回主人身旁。1051227
(中央社)
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