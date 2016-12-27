台東縱谷大坍方 無立即危險

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台東縱谷加拿部落山區12公頃大坍方，引起居民不安；成大防災研究中心調查，沒有立即危險，不過，坍方有再擴大之虞。中央社記者盧太城台東攝 105年12月27日

台東縱谷加拿部落山區12公頃大坍方，引起居民不安；成大防災研究中心調查，沒有立即危險，不過，坍方有再擴大之虞。

台9線台東縱谷林務局第55林班地，今年過年後出現坍方，10月過後，坍方面積變大，山頭就像貼上ok繃，且下游經過公路和鐵路橋梁，引起附近居民擔心。

林務局台東林管處委託成功大學防災研究中心安全調查，今天邀集附近村民說明調查結果。

根據成大防災研究中心團隊調查，第55林班地從民國97年開始出現小規模坍方，102年擴大至4.96公頃，而後沒有明顯變化，今年度忽然坍方達到12.59公頃。

調查團隊表示，目前坍塌地上有殘餘不安土砂淤積於上游坡面集河道，可能受到未來颱風豪雨侵襲，將土石向下游輸送，威脅鐵公路橋梁。

另外，坍塌地仍有擴大可能，且坡面已有明顯蝕溝出現，未來還有新增坍塌可能，建議後續應該對坍塌地變化進行持續追蹤和觀察。

台東林管處表示，由於坍塌的都是巨大石塊，沒有形成堰塞湖，溪水都有滲流，因此沒有立即危險，會建議台東縣政府考慮疏濬中、下游。1051227

(中央社)