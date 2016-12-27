吳天章「台客美學」 明年將前進西班牙
台灣藝術家吳天章應邀以個展形式，參加2017年西班牙「馬德里現代數位科技影音藝術節」，除了展出《孌》、《難忘的愛人》、《心所愛的人》、《再見春秋閣》及《瞎子摸巷》等9組件代表性錄像裝置，另亦受邀為大會評審團成員，並將於大會發表專題演講。
「馬德里現代數位科技影音藝術節」是西班牙近年重要的新媒體藝術節之一，主要推廣實驗藝術與新媒體錄像，每年吸引眾多歐洲的視覺藝術、錄像藝術及新媒體數位藝術領域人士前往，明年邁入第8屆，在馬德里著名的藝文場所康德杜克文化中心（Conde Duque）展出，2017年1月12日展至2月9日。
吳天章近年以錄像裝置為主要發展，2015年獲選為威尼斯雙年展台灣館參展藝術家，推出「別說再見」個展。同年，西班牙策展人尤里勒赫邀請他參加2017年「馬德里現代數位科技影音藝術節」，這次在文化部協助下前往參展。
(中時)
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