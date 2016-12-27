陸外匯存底掌門人 殷勇任人行副行長

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大陸國務院今天任命殷勇為中國人民銀行副行長。他是大陸央行行長周小川清華大學的學弟，為人低調，曾主掌管理大陸4兆美元外匯存底，陸媒把年約40幾歲的他形容為「年輕的外匯操盤手」。

中國大陸國務院今天發布任免國家工作人員的文件，公布殷勇新職務，還任命劉國強為中國人民銀行（大陸央行）行長助理；免去郭慶平的中國人民銀行副行長職務；免去楊子強的中國人民銀行行長助理職務。

大陸澎湃新聞今天報導，2015年8月19日，殷勇成為大陸央行行長助理。在這之前，殷勇掌舵的是大陸國家外匯管理局外匯儲備管理司，負責中國龐大的外匯存底和黃金儲備的經營管理。

殷勇是清華大學自動化系和企業管理雙學士、系統工程博士、哈佛大學公共管理碩士。他1996年畢業後就進入大陸國家外匯管理局儲備管理司。

大陸央行網頁只公布過殷勇的學經歷，未曾公布年齡。有大陸財經媒體曾報導，殷勇年約46歲或47歲。

他2014年4月曾提到，「（2003年）當年我33歲，中國的外匯存底為3000億美元。今天，（清華）經管學院成立30年了，中國的外匯存底已經達到近4兆美元，我有幸成為全球最大資產管理機構的管理者。」

殷勇長期在大陸國家外匯管理局體系內歷練，曾任中國投資公司（新加坡）總經理、任大陸國家外匯管理局儲備管理司副司長、大陸國家外匯管理局中央外匯業務中心主任、中國人民銀行行長助理等職。1051227

(中央社)