行銷屏東 縣府邀香港部落客踩線

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全球瘋露營，屏東縣政府推銷屏東露營風景線，邀請香港部落客到屏東踩線，走訪185線沿山公路，原住民文化、紅藜花海驚豔部落客。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月27日

全球瘋露營，屏東縣政府推銷屏東露營風景線，邀請香港部落客到屏東踩線，走訪185線沿山公路，原住民文化、紅藜花海驚豔部落客。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月27日

全球瘋露營，屏東縣政府推銷屏東露營風景線，邀請香港部落客到屏東踩線，走訪185線沿山公路，原住民文化、紅藜花海驚豔部落客。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月27日

全球瘋露營，屏東縣政府推銷屏東露營風景線，邀請香港部落客到屏東踩線，走訪185線沿山公路、東港、小琉球和墾丁，原住民文化、紅藜花海驚豔部落客。

屏東縣政府邀請「台灣係咁玩」與「NAT & HIRO【跟星球去旅行 The Planet Journey】」香港部落客到屏東踩線，由台灣部落客工頭堅全程帶領，為期5天的踩線行程走訪屏東市區、禮納里、沿山公路、墾丁、東港、小琉球等地，還趕巧到萬金聖誕季朝聖。

夜宿禮納里部落不僅感受原住民朋友熱情，還遇到部落頭目婚禮，傳統盛裝儀式讓這些部落客驚豔；而在小琉球海洋達人解說下，看到悠游碧海的綠蠵龜，也讓部落客們覺得新奇。

「NAT & HIRO【跟星球去旅行 The Planet Journey】」部落客認為，這趟行程讓他們看到不一樣的屏東，特別是原住民的文化、產業。相約明年紅藜花海盛開時，一定要搭機專程來看。

「台灣係咁玩」部落客Catherine Yick說，很多香港朋友來過台灣，都是直奔墾丁，不知道屏東的山也很美麗，建議應該推不同的景點遊程，鼓勵香港遊客再訪屏東。不過，部落客們認為，沿山公路山林風光雖適合露營，對於外國自由行遊客來說，交通並不方便。

屏東縣政府觀光傳播處長鄞鳳蘭指出，港澳市場來台旅客顯著成長，去年港澳來台旅客151萬多人次，以「觀光」為目的來台遊客近130萬人次，較前年成長11.38%。而港澳地理位置與台灣相近，香港旅客搭飛機至高雄小港國際機場，轉乘機場快線巴士，可於1小時內抵達屏東，相當便利。

鄞鳳蘭表示，縣府將聯合高雄市爭取廉航直飛，南進南出，以吸引更多旅客造訪屏東，至於沿山公路的交通問題，是縣府努力的方向，目前將先強化社區及旅行社的接待功能。1051227

(中央社)