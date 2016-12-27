士林夜市亮槍恐嚇臭豆腐攤商 男子恐嚇罪送辦

彭姓男子持玩具槍恐嚇士林夜市的攤商，遭警方逮捕法辦，圖為彭男預藏的手槍。（李文正翻攝）

6歲彭姓男子，24日晚間到士林夜市用餐，經過朱姓女攤商攤位，遭誤認是來「嗆聲」，引發彭不滿，拿出預藏的手槍說「有沒有看過槍？」，士林警方傳喚彭到案，他交出一把不具殺傷力的道具槍以及三發空包彈，全案依恐嚇罪函送法辦。

彭嫌表示，販賣臭豆腐等小吃的朱姓攤商先嗆他「是你叔叔叫你來助陣的嗎？」而朱旁邊又有幾個看起來像「兄弟」的人，他擔心自己被欺負，才會拿出到道具槍，並沒有要恐嚇的意思。

警方晚間10點多接獲報案，迅速趕到現場，不過彭男已經離去，店家竟不願提供監視器畫面，警方懷疑是攤商之間的糾紛，但持玩具槍比劃已涉恐嚇，警方依法函送檢方偵辦。

(中時)