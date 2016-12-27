槓上土豪哥其父 王浩宇找警方保護
「土豪哥」涉入W飯店女子死亡案，其父朱仁才擔任校董的永平工商，遭到桃園市議員王浩宇質疑制服太貴，雙方似乎因此槓上。王浩宇27日上午至桃園市中壢警分局，透露收到有人對他不利的情資，甚至要到服務處丟汽油彈，尋求警方保護。
朱仁才26日對全校師生發公開信聲明，指出將委任律師對王浩宇提告。王浩宇說，接到汽油彈情資原不以為意，隨著遭提告後，擔心有不必要的意外，因此尋求警方保護。
中壢警方則表示，未接獲議員或服務處遭騷擾或恐嚇的正式報案，但議員認為人身安全有顧慮申請安全維護，將針對他的公開行程部分加強安全維護，包括轄內所有市議員及立委的住居及服務處，也會全日加強巡邏安全維護。
(中時)
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