飛躍羚羊紀政 淚灑傅達仁生前告別式
83歲資深媒體人傅達仁，飽受病痛折磨，3個月暴瘦12公斤，日前上書總統蔡英文，希望修法安樂死議題，並願拿自己當首例，掀起外界重視。他今(27日)更在新書發表會定義為生前追思會，昔日台視戰友盛竹如、乾兒子李恕全等齊聚一堂，場面溫馨感人。飛躍羚羊紀政在致詞時為傅達仁坎坷身世哽咽淚崩。
體壇戰友紀政透露3天前拿到傅達仁自傳，才知道傅達仁孤兒身世坎坷，哽咽讚傅達仁是體壇好榜樣，生命多彩多姿又傳奇，人生一書難盡，要傅達仁一定要多出幾本。
立委李彥秀也特地到場祝福，稱傅達仁是她與丈夫侯冠群的乾爹，一定要出席這場記者會，認為不止婚姻平權，乾爹關注的安樂死議題也一樣重要，許諾在立院會積極推動此法案。
傅達仁乾兒子李恕權與昔日玉女周子寒特地現場獻唱一曲「當你老了」，給他們最愛的傅達仁爺爺，李恕權就笑稱年紀大了，還要背歌詞好累，要傅達仁再聽2、30年，到他歌詞背好為止，曲畢更忍不住獻吻傅達仁，場面感人。
(中時電子報)
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