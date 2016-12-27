日夜溫差大 警值勤腦幹出血昏倒

台中市太平警分局警備隊51歲曾姓員警，14日清晨6點擔服深夜勤值班，在下班前突然身體不適，全身癱軟陷入昏眩，當時巡邏回來的同事發現立即載送太平國軍醫院救護，診斷後為腦幹出血，手術期間，分局長陳仕諺與同袍在官方臉書予以集氣，市長林佳龍也前往醫院慰問，目前曾員已轉至普通病房逐漸恢復健康。

太平分局表示，曾姓員警當天最後一班輪到值班台服勤，離下班不到一個鐘頭時間卻瞬間趴下，經過的同事見狀全嚇一跳。根據同仁了解，沒聽過曾員有健康方面問題，這回昏倒有可能近來日夜溫差大、加上熬夜太勞累關係導致，警局已要求曾先請病假3個月，好好休養。

林佳龍與台中市警察局局長陳嘉昌及分局人員並前往探視，表達關心之意，致贈慰問金2萬元、水果與營養品禮盒，希望曾姓員警安心靜養，早日康復。醫院方面則表示，曾員因突發性腦出血日後還要門診追蹤和復健治療觀察，再視狀況回到工作崗位。

(中時)