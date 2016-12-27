高鐵春節加開392班次 29日凌晨開放購票
2017年春節共有6天假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉歡度春節及假期旅遊需求，特別自1月25日（三）至2月2日（四）規劃為期9天的春節疏運，旅客可自周四（29日）凌晨零時起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。
高鐵2017年春節疏運期間加開392班次列車，總計提供1568班次列車的旅運服務，並維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」。同時，各車次依旅運需求提供3至5節自由座車廂。
高鐵表示，春節期間人潮眾多，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。
台灣高鐵春節疏運期間共規劃581班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次37%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。
此外，疏運期間亦規劃290班次列車適用「大學生優惠」，高鐵指出，歡迎大專院校學生利用網路訂票系統「大學生優惠」專區以及便利超商、手機T-EXPRESS訂位、付款。
(工商)
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