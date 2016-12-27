澳知名景點烏魯魯豪雨封閉後 重新開放

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位於澳洲內陸沙漠的知名世界遺產烏魯魯（Uluru），因為降下破紀錄夏季雨量並出現一道道飛瀑而暫時關閉，今天重新開放。

路透社報導，烏魯魯-加他茱達國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）在耶誕節和昨天因為降下豪大雨和暴洪而關閉。烏魯魯又名艾爾斯岩（Ayers Rock）。

澳洲內陸沙漠地區夏天通常出現高溫熱浪，但昨天上傳社群媒體的影片卻出現大雨從這個巨大石塊傾瀉而下。

北領地氣象局資深預報員柯特爾（Sally Cutter）表示，北領地金托爾（Kintore）昨天降下超過232毫米雨量，是2003年破紀錄雨量110毫米的2倍以上。

烏魯魯是澳洲原住民聖地，也是澳洲主要觀光景點之一，每年吸引約30萬名觀光客。

北領地警察暨緊急應變中心發言人告訴路透社，金托爾今天還有約80人留在疏散中心，當地道路中斷。1051227

(中央社)