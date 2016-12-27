迎金雞！保樂力加旗下品牌推新年禮盒

韶光飛逝，轉眼間又來到團圓之際的新春時節；春暖花開、送舊迎新時分，沉浸於喜氣洋洋的氛圍裡與久違的親朋好友相見，一同品酩珍饈美饌，與絕世佳釀，回顧過往記憶，展望緊接而來令人興奮且充滿期待的未知與可能性，方為雞年開啟歡喜滿盈的好兆頭。

百齡罈17年是市場上唯一年份17年的威士忌，其酒質超凡獨特，最受行家推崇。(圖/保樂力加 提供)

台灣保樂力加特別為春節氣氛增色，旗下七大領導品牌誠摯獻禮，包含深受菁英人士推崇的「皇家禮炮」、知名調和威士忌品牌「百齡罈」、｢起瓦士」、堅持單一信念，無二標準的單一麥芽威士忌「格蘭利威」、引領法式潮流的干邑白蘭地「馬爹利」、及澳洲暢銷葡萄酒品牌「傑卡斯」、「偉登」。每一品牌皆在該酒品種類享有卓越品質與地位，今年春節備以最齊全酒款，搭配風尚品味的禮盒包裝，滿足您歡聚酌飲與贈禮需求。

(中時電子報)

起瓦士12年調和式蘇格蘭威士忌每滴酒液，皆在橡木桶中歷經至少12年的熟成，得以造就馥郁柔滑的酒體。(圖/保樂力加 提供)

格蘭利威15年以紅色剪紙「拾伍」，呼應15年瓶身並帶出中國喜氣的感覺。(圖/保樂力加 提供)

馬爹利 XO 禮盒融合高比例大香檳區的生命之水，是特別為頂級客層限量推出。(圖/保樂力加 提供)

傑卡斯自品牌至今獲獎無數，廣受世界各地愛戴，穩坐澳洲第一紅酒品牌。(圖/保樂力加 提供)