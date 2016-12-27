火腿教頭點名練「二刀流」 上原健太好驚訝

上原健太被教頭點名可能以「二刀流」養成。(截自日本雅虎體育)

日本火腿教頭栗山英樹日前曾說，想依循大谷翔平的模式，把兩個年輕投手養成「二刀流」，據日媒27日報導，其中一個候補人選、190公分高的上原健太聽到消息，相當驚訝並略有疑慮的說，「這跟只當投手很不一樣，我也不知道到底好不好。」

大谷至今的成功，讓栗山動了想實行「大谷增殖計畫」的念頭，並在日前冠軍旅行時，點名身材條件優異的白村明弘、上原健太，作為未來的改造目標，日媒《SANSPO.COM》報導，當時在日本自主訓練，未隨隊的上原，聽到消息相當驚訝。

體格高大、極速能達150公里的上原，確有本錢一試，不過他坦言，在高中時就沒練打擊，直到明治大學，因為所屬的東京六大學聯盟不能排指定打擊，才每天勤練，「打擊讓人感到快樂，我很認真的在練。」儘管如此，他還是希望能先扮演好投手的角色，「如果繼續現有訓練，我應該能比大學時投得更好。」

(中時電子報)