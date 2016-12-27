羅德為票房下猛藥 乾杯女郎將穿泳裝上陣

羅德乾杯女郎明年將穿上比基尼擔任主場焦點。（翻攝自sponichi官網）

羅德乾杯女郎隊長今井彩香。（翻攝自sponichi官網）

上季日職打下太平洋聯盟第3名的羅德隊，闖進季後賽雖在首輪落敗，但球隊票房成長明顯，相較於去年，每場平均進場人數揚升13.9%，是日職12隊增加最多的球隊，球團決定趁勝追擊，打算來季將主場打造成夏季海灘，還將要求販售啤酒的「乾杯女郎」，穿上比基尼為球迷服務，可謂下足猛藥。

羅德主場目前由時尚購物網站ZOZO冠名，台灣球迷一般將其稱為「千葉海洋球場」，球場位於千葉縣幕張海濱公園內，迎向東京灣，最主要的特色就是球迷在球場內就能看到海，為了讓這個特色更為醒目，羅德球團決定祭出「比基尼女郎」攻勢，要讓球迷感受海濱氣氛。

初步規劃將在球場內設置沙灘，讓乾杯女郎穿上比基尼，還打算在球場內設置巨大魚缸，球團老闆山室晉也強調，過去打造球場的目的就是希望讓球迷看到海，如今更要讓球迷能實際看到魚，除了設置巨大魚缸，過去以海鷗為主的吉祥物，預計也會增加以魚類為主題的吉祥物。

羅德乾杯女郎去年正式出道。（取自今井彩香推特）

羅德隊主場的乾杯女郎去年正式出道，以隊長今井彩香（音譯）為首的6人偶像團體，與羅德啦啦隊不同，她們負責銷售啤酒，去年還正式出道，迄今已出了2張單曲，超旺人氣與台灣的「LamiGirls」不相上下。她們明年將性感現身，繼續肩負提升來客數的重要工作。

(中時電子報)