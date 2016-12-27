罹老人癡呆 惠英紅母親病逝

惠英紅今天證實母親病逝。（圖／達志影像）

港星惠英紅因身手了得，是影壇知名的「女打仔」，不過她照顧罹患老人癡呆症的母親多年，沒想到今（27日）早證實母親病逝的消息，她心疼母親這幾年很辛苦，「如今能夠與爸爸在天上相聚，是一種福氣。」

惠英紅今在微博上透露母親病逝消息，心疼她這幾年過得很辛苦，「希望妳一路好走，爸爸會照顧妳的，妳的子女個個都很好，不要掛念我們，好好在天堂享福吧！我們愛妳。」她沒對母親病逝消息說太多，經紀人也回覆她情緒還算ok。

先前惠英紅還在電影《幸運是我》中飾演老人癡呆，當時宣傳她還曾說希望透過電影向同樣患病的母親道歉，「多少可以贖罪。」不難看出她對母親的愧疚與不捨。

(中時電子報)