罹老人癡呆 惠英紅母親病逝
港星惠英紅因身手了得，是影壇知名的「女打仔」，不過她照顧罹患老人癡呆症的母親多年，沒想到今（27日）早證實母親病逝的消息，她心疼母親這幾年很辛苦，「如今能夠與爸爸在天上相聚，是一種福氣。」
惠英紅今在微博上透露母親病逝消息，心疼她這幾年過得很辛苦，「希望妳一路好走，爸爸會照顧妳的，妳的子女個個都很好，不要掛念我們，好好在天堂享福吧！我們愛妳。」她沒對母親病逝消息說太多，經紀人也回覆她情緒還算ok。
先前惠英紅還在電影《幸運是我》中飾演老人癡呆，當時宣傳她還曾說希望透過電影向同樣患病的母親道歉，「多少可以贖罪。」不難看出她對母親的愧疚與不捨。
(中時電子報)
關鍵字：惠英紅
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。