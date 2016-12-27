郭俊麟開球好緊張 日高校捕手開心合影
效力於日職西武獅的旅日投手郭俊麟，今天(27日)獲邀為台日高中棒球精英對抗賽開球，首度擔任開球嘉賓的他笑說：「比比賽還緊張。」負責接捕的日本奈良明星隊捕手津村庸成與他合影時則笑得很開心，興奮比「YA」。
郭俊麟提到，這是自己第一次開球，「很緊張，很怕暴投。」去年8月西武主場舉辦「KANO日」時，U21世界盃隊友曹佑寧到場開球，郭俊麟當時擔任開球捕手，他笑說：「上次曹佑寧全力丟，投挖地瓜嚇我一跳。」因此他也怕自己太用力丟而出糗，最終輕輕投出一記好球。
可能是知道郭俊麟為日職球員，奈良明星隊捕手津村庸和他合影時，露出開心的表情，還比了個「YA」手勢，郭俊麟說：「我也不知道為什麼耶，我有跟他說『你好(日文)』，但他沒有回我。」
郭俊麟日前加入經典賽中華隊集訓，但因秋訓時右側肌肉有些拉傷，因此還未進入投球階段，目前以跑步和重量為主，也持續治療傷勢。他提到：「這幾天開始可以甩毛巾了，感覺也都沒有什麼不舒服。」依西武隊醫先前評估，要趕上經典賽應沒有問題。
今年是郭俊麟旅日第2個球季，他提到，從春訓起的練習量都比前一年更多，季後的12天秋訓只休了2天，其餘每個練習日都全力投了約100球，可能因此造成拉傷，但郭俊麟也說：「疲勞的時候，會知道自己哪裡需要修正。」
(中時電子報)
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