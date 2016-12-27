印尼正妹組團服務社區 力挺鍾萬學

雅加達省長選情激烈，現任省長鍾萬學即使官司纏身，仍舊人氣看漲。一群來自雅加達各地的亮麗正妹組成「阿學的女孩們」，實地到社區服務、清潔，為鍾萬學拉票。

雅加達省長選舉將於明年2月15日登場，3組候選人分別是鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）、前總統尤多約諾的長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）搭檔雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）、前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）搭檔企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

鍾萬學自上任以來，推動多項改革，並整頓官僚體系，開除怠惰、貪腐的公務人員，深受民眾愛戴。改革硬漢的作風也讓他贏得雅加達許多婦女的支持。

雅加達近來出現一群由數百名亮麗女性組成的團體「Gadis Ahok」（阿學的女孩們）。「Gadis Ahok」的官方網站介紹她們是一群支持鍾萬學的女性們發起的運動。她們特別關注選戰中的婦女議題，堅信鍾萬學勝選後能提升雅加達婦女的保障及權益。

印尼新聞網站tribunnews近日播放「Gadis Ahok」的活動短片。

影片中「Gadis Ahok」的成員個個外型亮麗，氣質出眾，她們身穿繡有「Gadis Ahok」字樣的T恤，用目前社群網站風行的「假人挑戰」（The Mannequin Challenge），擺出「2號」（鍾萬學的競選號次）姿勢，力挺鍾萬學。

數十名「Gadis Ahok」的成員昨天前往雅加達南區人口稠密的社區清潔環境。她們捲起袖子，清潔道路及水溝，希望幫助當地居民提升維護環境清潔重要性的意識。當地居民也很感謝她們的協助。

「Gadis Ahok」發言人狄雅娜（Dee Adnan）表示，這項活動是支持鍾萬學的一環。她說，雖然鍾萬學出庭受審，但是「你可以不必出席庭審，用別的方式支持鍾萬學」。1051227

(中央社)