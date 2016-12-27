薩爾瓦多外長：陸未示意改變雙邊關係

我要評比

薩爾瓦多外長馬丁內斯今天表示，中國大陸並未釋出有意與薩國改變關係的訊號。薩爾瓦多即將接待總統蔡英文的到訪。

馬丁內斯（Hugo Martinez）表示，蔡總統明年1月12到13日的薩爾瓦多之行，旨在強化薩爾瓦多與台灣的雙邊關係。蔡總統此行也將訪問瓜地馬拉與尼加拉瓜，希望鞏固與中美洲友邦的邦誼。

據路透社報導，馬丁內斯在訪談中說：「我們並未收到任何來自中國、表達有意改變關係層級的訊號，但我們會注意後續發展。」

馬丁內斯說：「目前我們對台海兩岸的外交政策與關係維持不變。」1051227

(中央社)