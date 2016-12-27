流感釀多重併發症 6旬翁亡

疾管署今天表示，一名有高血壓、糖尿病等病史的66歲男性，11月上旬開始咳嗽，後因呼吸困難、高燒送醫，確診流感併發肺炎，住進加護病房後併發呼吸衰竭、腦中風等，上週去世。

疾管署疫情中心主任劉定萍今天表示，上週國內流感重症通報及住院人數與前一週持平，上週並新增10例流感重症病例，年齡介於47至94歲，均有慢性病史，90%為50歲以上成人，80%感染H3N2，並新增1例死亡個案。

疾管署防疫醫師林詠青指出，該死亡個案是一名家住南部的66歲男性，原本就有高血壓、糖尿病、心律不整等慢性病史，今年也沒有接種流感疫苗，11月上旬曾因咳嗽就醫，但症狀沒改善，5天後出現呼吸困難、高燒達攝氏40度，緊急送急診後確診感染流感並且併發肺炎，隨即住進加護病房，期間又併發呼吸衰竭、腦中風、氣胸，上週去世。

劉定萍說，今年7月起的流感季，至今共累計230例流感併發重症個案，9成以上為50歲以上成人，其中93%有慢性病史、88%未接種流感疫苗、86%感染H3N2，28例死亡個案經審查與流感相關，75%死亡病例感染H3N2，93%病例有慢性病史，79%未接種流感疫苗。

劉定萍指出，目前國內檢出流感病毒以H3N2為主，監測資料顯示98%H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合，未發現抗藥性病毒株。

此外，近期接獲民眾反映已無流感疫苗可打，疾管署表示，流感疫苗已近用罄，民眾若沒接種到疫苗也別太擔心，建議平時勤洗手，注意個人衛生，出入人多公共場所戴上口罩，也可以降低感染流感的機率。

疾管署提醒，一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應儘速就醫，必要時依醫師指示使用流感抗病毒藥劑並在家休養，以防病毒傳播。1051227

(中央社)