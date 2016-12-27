軍友社籲各界 以實際行動支持國軍
軍友社理事長李棟樑今天主持「106年敬軍慰問社團授旗典禮」，他致詞時呼籲各界肯定國軍，愛護國軍，「國軍在哪裡，軍友社就在哪裡」，希望以實際行動支持國軍。
軍友社今天舉行「106年敬軍慰問社團授旗典禮」，由理事長李棟樑主持，國防部副參謀總長兼執行官蒲澤春上將、政治作戰局副局長吳榮軒少將等人也出席。
李棟樑致詞時，感謝熱心參與106年部隊敬軍慰問的34個民間社團代表女士、先生們，「有您的支持，對於國軍士氣提升，產生很大的鼓勵效能」。
他說，回顧105年，台灣發生「台南地震」及「尼伯特颱風」，重創台南、高雄、台東及綠島地區造成民眾財產重大損失，災後滿目瘡痍，令人難過。
李棟樑說，國軍隨即動員人力及各類車輛、機具，發揮「人飢己飢、人溺己溺」及「軍愛民」的精神，全力投入災區救援，救災官兵弟兄們的無私奉獻，實在功不可沒。因此，也要特別感謝全國工商企業界的朋友們鼎力支持敬軍勞軍活動，使得今年能首創「企業敬軍活動」，全國超過1100家知名企業共襄盛舉，同時也感謝台北市進出口公會的協助，今年持續辦理國軍楷模出國旅遊活動，透過大家共同參與敬軍慰問，讓國軍真正感受到社會各界的關懷與肯定。
他說，自接任軍人之友社理事長2年多來，時刻都與同仁共勉，運用現有的資源與力量，讓社會各界暸解弟兄們戰備、生活的辛苦，呼籲社會各界工商團體肯定國軍，愛護國軍。
「國軍在哪裡，軍友社就在哪裡」李棟樑說，今天舉行「106年敬軍慰問社團授旗典禮」，就是希望以實際行動支持國軍。1051227
(中央社)
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