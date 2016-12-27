曼哈頓高檔名牌店 遭竊逾百萬美元皮草
警方正在搜捕有名牌癖的3名竊賊。這伙人從美國紐約曼哈頓（Manhattan）高檔的麥迪遜大道1間商店，偷走價值逾100萬美元的皮草。
美聯社與美國國家廣播公司電視網4紐約台（NBC 4New York）報導，嫌犯在耶誕節前1天清晨不到5時，用磚塊打破丹尼斯巴索公司（Dennis Basso Inc.）店面窗戶。
店東巴索（Dennis Basso）表示，竊賊得手多件俄羅斯貂皮大衣，有的價值20萬美元。
商店主管喬治亞迪斯（Achilleas Georgiades）說，這種事發生在「文明的」麥迪遜大道（Madison Avenue）上，令人難以置信。
監視器畫面拍到，其中1名嫌犯從破窗爬進店內時，頭部撞到金屬橫梁。
善待動物組織（PETA）幹部說，丹尼斯巴索公司賣皮草，被偷活該。（譯者：中央社何宏儒）1051227
(中央社)
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