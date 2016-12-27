C羅與梅西擋在前面 內馬：沒拿金球獎不會死
效力於西甲巴塞隆納的內馬，同樣也是當代國際足壇的巨星，但身在與梅西與C.羅納多同一世代，卻也讓這位「巴西一哥」相形失色不少，近日內馬在接受訪問時，被問及今年無緣奪得金球獎的感受，他瀟灑的表示：「(沒獲獎)又不會死！」
過去9屆的金球獎，可說完全是梅西與C羅的競爭戲碼，2人也堪稱是現代足球界的「一時瑜亮」，但緊咬在2人之後的最大咖球星，應當首推「巴西一哥」的內馬，在去年金球獎的票選活動，內馬便是繼梅西與C羅之後，票選第3名的球星；然而，內馬今年不但依舊無緣金球獎，排名更一度下滑至第5，更輸給蘇亞雷斯(Luis Suárez)與格雷茲曼(Antoine Griezmann)。
「我不會太過在意個人獎項」內馬表示：「當然，我的目標是贏得金球獎，但如果我沒能贏得金球獎，我也不會死。儘管金球獎是動力的來源，但是，最重要的是要開心，在巴塞隆納踢球，我很開心。所以，如果沒能贏下金球獎，這不是問題。我踢球不是為了贏得金球獎，我踢球是為了開心，因為我熱愛足球」
或許是球迷的「小幸運」，在國際足壇人才輩出的年代，能一睹諸多球星在場上的精湛球技，但對於內馬而言，卻是處在高度競爭的環境裡，但許多巴西球迷依舊期盼有朝一日，內馬能再度成為摘下金球獎的巴西球員，因為自2007年巴西的卡卡(Kaka)贏得金球獎後，至今已是連9年上演C.羅與梅西的對手戲碼。
值得一提的是，今年C羅驚艷的表現，讓他榮膺生涯第4座金球獎；而內馬去年一度呼聲很高，但最終敗給梅西(生涯第5次獲獎)。
(中時電子報)
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