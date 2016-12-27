奧林匹克廚藝雙金 柯豐富捏麵果雕揚名
(中央社記者陳朝福高雄27日電)從小喜歡捏麵和果雕，尤其喜歡繁複的佛像雕刻，就讀台南應用科技大學餐飲系3年級生柯豐富出國比賽，一舉奪下2016德國奧林匹克廚藝競賽捏麵與果雕雙金殊榮。
高雄市長陳菊今天表揚他廚藝精湛為國爭光，頒予「品藝精敏」匾額。
德國奧林匹克廚藝競賽是由世界廚師協會(WACS)公認最高等級A級的國際競賽，4年才舉辦1次的競賽被視為是世界廚藝競賽最高榮譽象徵，是廚師界年度盛事，有來自全球約50國、近2000名的國際頂尖好手競逐桂冠殊榮。
柯豐富以在學學生之姿與廚藝界好手一較高下，這榮耀不僅是個人，也讓國人與有榮焉。
2016德國奧林匹克廚藝競賽於民國105年10月中旬在德國舉行，獲得雙面金牌的柯豐富，就讀台南應用科技大學餐飲系3年級，高中時期就讀高雄市中山工商，在果雕和捏麵領域的表現於高職就嶄露頭角，如今在國際揚名，未來發展不可限量。
柯豐富表示，從小就喜歡果雕，不管是地瓜、芋頭都是他拿來雕刻的素材，尤其喜歡繁複的神像雕刻，一尊尊神靈活現的雕刻令人讚歎。
這次出國競賽，柯豐富的果雕競賽金牌作品就是「王母娘娘蟠桃壽宴」，以芋頭為基材，唯妙唯肖、工法細膩。
「王母娘娘蟠桃壽宴」用了近600公斤的芋頭雕刻，且花費時間近4個月，期間每個成品都要保持新鮮和保水度，還要慎防食材腐壞，重要的是每個環節都要謹慎小心，不能有任何一點瑕疵或碰撞，才能讓作品盡善盡美，尤其搬運過程謹慎費工，以免破壞比賽成績。
捏麵大賽金牌作品「羅漢伏神獸」，以麵粉為基材，與多數國際選手所使用的起司不同；使用麵粉製作需克服黏度、濕度與塑形，作品完成雛型後還需著色，作品細膩饒富東方色彩，傳神的作品果然奪得頭彩。1051227
(中央社)
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