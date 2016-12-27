福利農田 助街友和弱勢改變人生

屏東縣政府結合慈善團體推出「福利農田」，協助弱勢民眾、街友及輕度身心障礙者習得一技之長，重返社會職場，27日歡喜收成。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月27日

屏東縣政府結合慈善團體推出「福利農田」，協助弱勢民眾、街友及輕度身心障礙者習得一技之長，重返社會職場，27日歡喜收成。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月27日

屏東縣政府結合慈善團體推出「福利農田」，協助弱勢民眾、街友及輕度身心障礙者習得一技之長，重返社會職場，27日歡喜收成。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月27日

屏東縣政府結合慈善團體推出「福利農田」，協助弱勢民眾、街友及輕度身心障礙者習得一技之長，重返社會職場，今天歡喜收成，成就感讓他們露出許久未現的笑容。

縣政府結合屏東縣慈善團體聯合協會及慧光圓通普賢文教基金協會，共同規劃「屏東縣福利農田計畫」，今年7月佔地1分的福利農田在鹽埔鄉初耕播種，今天副縣長吳麗雪與參與的街友及弱勢民眾一起收成。

「自己成功種出蔬菜，還能賺些工錢，真好」，在遊民收容所安置輔導的阿發，原本是位船員，因身染重病又沒有親人，流落街頭鬱鬱寡歡。阿發說，參與福利農田耕種，過程中雖受烈陽曝曬，還要挑撿田裡石子、挑雞糞施肥、拔草等，但在社工的鼓勵和工頭的農技教導下，看到農田蔬菜茁壯成長，覺得很有成就感。

獨居的黃秀琴因為生病沒人照料才住到遊民收容中心，那段時間「心都冷了」，但經過幾個月的勞動，看到秋葵、玉米紛紛收成，她很高興的說，「我們不像街友了」。

工頭黃三和說，剛開始參與勞動的幾位學員，看起來無精打采，但是曬曬太陽、流流汗，最近看來笑容比以前多了，收成更讓人興奮。

吳麗雪表示，希望可以讓街友和弱勢民眾透過彈性的勞動參與轉換零用金，增加收入，同時恢復人生的信心。近來農村缺工嚴重，如果福利農田運作順利，未來也許可以用於協助農村人力，同時提供弱勢民眾工作機會。

社會處目前已在網路上成立平台，會不定期義賣這些蔬菜，想要預購可搜尋「屏東福利農田」。1051227

(中央社)