日本腸胃炎激增 遊日少吃生蠔生魚片
跨年、春節假期計畫出國的民眾當心，疾管署今表示，日本正值傳染性腸胃炎高峰期，呼籲民眾到日本旅遊應避免吃生蠔、生魚片，貝類海鮮煮熟再吃。
疾管署疫情中心主任劉定萍今天表示，根據疫情資料顯示，日本、韓國及中國大陸正值感染性腸胃炎流行季，其中日本單週病例數破6.1萬人，是近10年單週第3高，近半數是感染「諾羅病毒」，中國大陸特別是北京，至今病例已達去年2倍。
根據疾管署資料顯示，諾羅病毒感染引起的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛等，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。
疾管署副署長莊人祥說，諾羅病毒傳染力強，不到20顆病毒就會出現症狀，而且病毒變異能力強，所有年齡層都可能被感染，就算曾感染過仍會一得再得。
莊人祥指出，日本每年12月是病毒性腸胃炎的高峰時期，春節去日本旅遊切記避免吃生蠔，生魚片也最好能不吃就不吃，貝類海鮮要煮熟再吃。
疾管署提醒，多數人諾羅病毒後感染後可完全恢復，但若是嘔吐或腹瀉流失體液及電解質而又無法補充者，像是嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者，恐導致脫水、電解質不平衡，甚至死亡，不可不慎。1051227
(中央社)
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