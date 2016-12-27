黃復興併選案 郝龍斌：黨代表應分開選

我要評比

國民黨副主席郝龍斌今天表示，他對於黨主席選舉時程提前沒有意見，但黃復興黨代表併選案，應該是增加黃復興黨代表名額，但分開選舉。

郝龍斌下午受訪指出，明天中常會希望所有中常委都來出席，充分表達意見，上星期整個決議有缺失，只有5個中常委在場不符合民主程序，黨中央要高度廣納各方意見，討論後再作出決定。

郝龍斌也談到，他對黨主席選舉時程提前沒有意見，但黃復興黨員投票方式改變的部分，他支持黃復興黨代表人數案照黨員人數增加，但投票還是與一般黨代表分開投票。

郝龍斌說，黃復興黨部的公道並不一定要懲罰地方黨代表，如果併選又分開管理一定會造成未來黃復興黨部裁撤問題再度被提出，黃復興黨部有其存在的歷史意義價值，這部分應該要重視、深究，尤其現在黃復興黨代表是義務職，擴大參與對黨的團結也有助益。

國民黨政策會執行長蔡正元19日表示，下屆黨主席及黨代表選舉將訂於明年5月20日舉行，黃復興黨部黨代表選舉席次併入各縣市黨部，合併選舉，同一票匭，統一開票。1051227

(中央社)