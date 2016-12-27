Android Pay攻日 搶行動支付商機
研調機構TrendForce指出，2017年全球行動支付商機持續發酵，規模將達7800億美元，年增25.8%；蘋果和三星有絕對優勢，Android Pay也加速腳步，宣布與日本樂天合作。
TrendForce旗下拓墣產業研究院最新研究報告指出，2016年智慧型手機業者持續構建自身支付生態體系，各類型支付方式也蓬勃發展，推升全球行動支付商機，預估2017年全球行動支付市場規模將達7800億美元，年成長率25.8%。
拓墣資深研究經理謝雨珊表示，2016年手機業者持續推廣自有行動支付服務，其中蘋果和三星占有絕對優勢，在作業系統方面，由於Android（安卓）有超過全球50%的市占率，因此Google為拓展商機，也加速Android Pay國際化腳步，在2016年12月宣布與日本樂天合作。
謝雨珊指出，日本的行動支付市場一直以來都相對封閉，幾乎由本土業者所獨攬，此次Android Pay順利打入日本市場，具有重大的戰略意義。
Android Pay透過樂天Edy支付系統，可用於麥當勞、Family Mart、Lawson、達美樂披薩（Dominos）等商家，更規劃與FeliCa（索尼推動的無線射頻識別智慧支付系統）合作，預計在2017年取得eMoney、Visa、萬事達卡和東京三菱銀行等支付業者支持，進而使Android Pay在日本市場的生態體系更加健全。
觀察2017年行動支付安全技術，謝雨珊表示，除整合加密晶片外，透過加密演算法應用，加上多因素身份驗證形式，能提高客戶身份鑒別效率，以取得相關授權，增加資料傳輸安全性。1051227
(中央社)
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