低劑量A酸 助女學生擺脫豆花臉

一名18歲蘇姓女學生飽受頑固性青春痘所擾，她接受醫師的建議，採用口服低劑量A酸搭配外用藥物治療，經數月後，她滿布粉刺、膿胞及痘疤的「豆花臉」，得到大幅改善與控制。（中山附醫提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月27日

一名18歲蘇姓女學生飽受頑固性青春痘所擾，她接受醫師的建議，採用口服低劑量A酸搭配外用藥物治療，經數月後，她滿佈粉刺、膿胞及痘疤的「豆花臉」，得到大幅改善與控制。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師鄭人榕指出，青春痘 (痤瘡)被視為一種皮膚的「慢性」發炎疾病。根據研究統計，約85至90%的青少年都有過這樣的問題，其中15至20%為中重度；部分患者即便過了青春期，還是持續有青春痘的問題，甚至少數女性會在青春期過後反而才出現。

鄭人榕表示，青春痘在青春期常造成患者身心上的困擾，即便之後緩解，後續所造成的痘疤也是相當惱人，所以及早治療及用對治療方法非常重要。

鄭人榕說，低劑量口服A酸對於處理中重度頑固型痤瘡，不但可以達到非常好的治療效果，同時治療期間副作用及不適感也可降到最低，傳統高劑量治療會讓部分患者在使用初期產生短暫惡化的情形，這類情形在低劑量使用則較少見到。

醫師也提醒，使用A酸前還是需要皮膚專科醫師審慎評估後才使用，並依循醫囑指示用藥，才能達到最好的效果，治療期間需要專業的皮膚科專科醫師定期追蹤皮膚改善狀況及相關副作用。1051227

(中央社)