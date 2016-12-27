十大必點外送美食 港式料理最受喜愛
台灣美食外送潮流興起，不少民眾不想出門時，會選擇讓業者將美食外送到家裡。美食外送平台統計今年10大必點外送美食，其中最受各地民眾歡迎的是港式料理。
不用踏出家門，熱騰騰美食就自己送到家裡，美食外送平台foodpanda空腹熊貓統計2016年最受全台各地歡迎的十大必點外送美食，發現北部人最愛各式異國料理、中部人則偏好咖哩飯等飯類美食，不過廣受全台民眾喜愛的則是港式料理。
根據統計，港式料理榮登今年必點美食冠軍，分居2、3、4名則為國民小吃紅豆餅、火鍋與嘉義之光火雞肉飯，其餘5到10名則為各式異國料理，包含韓式豆腐鍋、泰式料理、滷味、日本料理、咖哩飯及義大利麵。
foodpanda表示，港式料理榮登冠軍寶座，尤其拜香港知名港式餐廳來台開店所賜。不過綜合2016年北中南消費者常點的美食，還是台式料理為主，顯示台灣人飲食習慣還是偏向本土口味，尤其是能產生飽足感的美食。1051227
(中央社)
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