海軍陸戰隊3士兵虐狗致死 依違反動保法起訴

海軍陸戰隊員集體虐殺小狗「小白」致死案，高雄地檢署偵結認定，陳姓中士班長僅因不滿小白在營區遊蕩，就要求下屬讓小白消失，張姓、胡姓一兵除木棒虐打「小白」外，還以鐵鍊將它活活吊死後丟入海，甚至拍下虐殺過程、上傳LINE群組，手段惡劣，依違反動物保護法起訴3人。

高市議員陳信瑜今年6月26日公布一段虐殺狗影片，1隻小白狗遭軍人以鐵鍊懸吊，且不斷掙扎後死亡，影片中的軍人還嘻笑，最後查出是駐守柴山的海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛二連的23歲陳姓中士班長、23歲張姓及24歲胡姓一等兵所為。

起訴書指出，該連平時飼養包含「小白」、「加布」在內的數隻小狗，作為幫忙看守營區之用，但今年4月間，胡男為滿足個人私欲，先持自備的BB槍射擊「加布」，以此方式虐待動物，並要求另名小兵持手機拍下虐狗過程，胡再將影片上傳LINE供其他友人觀看。

陳姓中士今年6月24日結束晨操後，見「小白」在營區廣場閒逛，竟心生不滿，向張姓一兵說「讓小白消失，我不想看到它」，張反問「我把它處理掉？」陳回說「隨便，我沒有意見」，涉教唆張殺害「小白」。

張男找來胡男幫忙以鐵鍊綁住「小白」，牽往防波堤再用木棍敲昏後，由張拍攝虐狗過程，胡把「小白」丟下防波堤海水中溺斃棄屍，事後張將虐狗影片上傳「小王八蛋」LINE群組供人觀賞轉載。

檢方指出，3人手段惡劣殘忍，但他們經媒體披露後承受巨大壓力，且在軍方內部調查和偵查時坦承犯行，表示悔意，因此僅請求法院量處適當之刑。

(中時)