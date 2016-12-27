怒! 以色列暫停與安理會12國外交合作

以色列總理本雅明．尼坦雅胡（繫藍領帶者）正在前往該國內閣會議。(圖/美聯社)

以色列位於中東核心地帶，首都耶路撒冷有聖城之稱。(圖/Google地圖)

聯合國安理會於23日通過提案，要求以色列停止在其佔領的巴勒斯坦領土屯墾。對此，以國強烈不滿，表示要暫停與安理會12個成員國之間的外交合作。

據美媒CNN報導，以色列總理本雅明．尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已指示外交部目前暫停與安理會12國的往來合作，除了停止以色列在這些國家的外館活動外，總理也拒絕接見這些國家的外交人員。上述12個國家包括：英國、法國、俄羅斯、中國大陸、日本、西班牙、紐西蘭、埃及、烏克蘭、烏拉圭、安哥拉、塞內加爾。

報導稱，尼坦雅胡在得知安理會決議後，就在第一時間聲明拒絕接受，並在同日取消原定塞內加爾外長訪以的行程，同時凍結對該國的所有援助項目。

此外，以色列雖沒有暫停與重要盟友美國的往來，但尼坦雅胡召見了美國駐以大使夏皮洛（Daniel Shapiro），嚴厲抨擊歐巴馬政府，認為該決議的幕後主使，沒有疑問地是歐巴馬與國務卿凱瑞發起、支持、協調措辭而且要求通過的。

值得注意的是，此為聯合國安理會36年來首次通過決議譴責以色列屯墾，共有14個國家投下贊成票，而美國過去一直使用否決權阻止這項對以色列不利的決議，但這次卻選擇棄權。

川普不甘寂寞，也在社交網站發表看法。(圖/川普本人推特帳號)

美國候任總統川普(Donald Trump)則在26日於推特(twitter)發文表示：「稱聯合國具有很大潛力，但現階段只是一個泡茶聊天俱樂部而已，悲哀！」

(中時電子報)