復耕高麗菜陸續收成 農友盼低價風暴中止

高麗菜低價風暴蔓延，9月復耕後首批高麗菜正陸續收成，盼能穩定菜價，農民不再虧很大。（張祈攝）

農民期盼這批收成的高麗菜能終止低價風暴蔓延，農民不再虧很大。（張祈攝）

高麗菜一斤11元低價風暴延燒至花蓮，眼看9月底復耕後的高麗菜即將收成，農民憂心又要做虧本生意。花蓮蔬果運銷合作社代理經理潘文賢說，首批高麗菜約在12月中後陸續收成，看好這批收成能穩定花蓮菜價，農民不再虧很大。

9月底梅姬颱風重創全台蔬菜產地，導致菜價波動不平，經台北果菜批發市場拍賣統計，高麗菜（甘藍）平均價1公斤約11元，民眾買得開心，農民卻愈賣愈虧，苦不堪言。

零售市場目前1顆3斤左右重的高麗菜，大約是30到40元之間。潘文賢說，按照正常產期來推估，復耕後的高麗菜成長最快也要3個月，要到12月中以後才會陸續盛產，目前釋出提前冷藏的「次級貨」降價供應，才會有高麗菜一公斤10元上下的價位，農友也多是成本價賣出。

種菜30年的蔡姓農友無奈表示，種的是「菜土」、「菜金」全看市場供需決定，高麗菜從種下苗種到收成，成本就要11元，拍賣價1公斤15元，農友勉強賺到一點錢，如一公斤拍賣價10元，就是虧本賤賣了，直呼，希望台北價格不要來花蓮。

潘文賢說，合作社創社70年來，很少有進貨量在30噸以下，但今年從8月起一直到現在，每天進貨量幾乎都在30噸以下，花蓮一天高麗菜需求量約20噸上下，目前進貨量約8到11噸左右。

他也強調，花蓮今年蔬果貨源，雖有吃緊的情況發生，但供銷較外縣市仍屬平穩，目前花蓮高麗菜價，也沒有如同外縣市高低起伏大，到明年一月高麗菜進入旺季，一天應該可以有25噸左右，明年有機會買到3顆50元的高麗菜，預估拍賣價一公斤約15元，穩定菜價必能保障農民收入。

(中時)