復耕高麗菜陸續收成 農友盼低價風暴中止
高麗菜一斤11元低價風暴延燒至花蓮，眼看9月底復耕後的高麗菜即將收成，農民憂心又要做虧本生意。花蓮蔬果運銷合作社代理經理潘文賢說，首批高麗菜約在12月中後陸續收成，看好這批收成能穩定花蓮菜價，農民不再虧很大。
9月底梅姬颱風重創全台蔬菜產地，導致菜價波動不平，經台北果菜批發市場拍賣統計，高麗菜（甘藍）平均價1公斤約11元，民眾買得開心，農民卻愈賣愈虧，苦不堪言。
零售市場目前1顆3斤左右重的高麗菜，大約是30到40元之間。潘文賢說，按照正常產期來推估，復耕後的高麗菜成長最快也要3個月，要到12月中以後才會陸續盛產，目前釋出提前冷藏的「次級貨」降價供應，才會有高麗菜一公斤10元上下的價位，農友也多是成本價賣出。
種菜30年的蔡姓農友無奈表示，種的是「菜土」、「菜金」全看市場供需決定，高麗菜從種下苗種到收成，成本就要11元，拍賣價1公斤15元，農友勉強賺到一點錢，如一公斤拍賣價10元，就是虧本賤賣了，直呼，希望台北價格不要來花蓮。
潘文賢說，合作社創社70年來，很少有進貨量在30噸以下，但今年從8月起一直到現在，每天進貨量幾乎都在30噸以下，花蓮一天高麗菜需求量約20噸上下，目前進貨量約8到11噸左右。
他也強調，花蓮今年蔬果貨源，雖有吃緊的情況發生，但供銷較外縣市仍屬平穩，目前花蓮高麗菜價，也沒有如同外縣市高低起伏大，到明年一月高麗菜進入旺季，一天應該可以有25噸左右，明年有機會買到3顆50元的高麗菜，預估拍賣價一公斤約15元，穩定菜價必能保障農民收入。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。