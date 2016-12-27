黨產爆料不實 二審判胡忠信賠林德瑞30萬元
前國民黨行管會主委林德瑞，控告名嘴胡忠信指黨產達1350億元爆料不實，他要求胡賠償200萬元並登報道歉；高院認為胡男未能舉證他已為合理查證，今日判決須賠償30萬元，並在自由時報刊登道歉聲明1天，全案可上訴。
這起案件導因，胡忠信在去年4月6日於媒體爆料，指林德瑞曾與國民黨主席朱立倫的重要大樁腳會談，透露「我移交時黨產淨值為新台幣1350億元，為什麼沒人公開？」但事後遭林德瑞否認，並認為爆料不實而對胡忠信提告求償。
林德瑞表示，他擔任國民黨行管會主委時，曾在2014年12月間，向當時的代理主席吳敦義報告，國民黨黨產為233億餘元，「此數額係為本人在業務移交時的信託財產報告上之財產淨值，胡忠信的爆料內容與事實不符。」他打民事訴訟向胡忠信索賠。
士院判決胡忠信敗訴，須賠償林德瑞30萬元並在4大報頭版刊登道歉啟事；案經上訴，高院認為，胡的爆料當時只有自由時報在A2版刊登，也因此判令胡忠信在自由時報同樣版面登道歉啟事，即可回復林的名譽，至於賠償金額則維持30萬元。
(中時)
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