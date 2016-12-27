「大摩」、「吉拉」威士忌 2017年推限量禮盒

大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌限量雙入威杯禮盒（建議售價：2,650元）。(圖/尚格酒業 提供)

自2015年獨家代理被譽為「全世界最尊貴威士忌」的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌後，尚格酒業（以下稱尚格）打響大摩於台灣市場知名度，並成功建立如電影所載「一滴都不能浪費」的尊貴形象。

2016年，尚格更持續於台灣市場發表全球限量888瓶的「大摩30年」、全球限量1000瓶「大摩35年」、全球1500瓶的「大摩第五元素」以及「大摩星宿旗艦系列」珍貴高年份夢幻逸品後，更是奠定大摩「老酒銀行」的稱號，以及其全世界最尊貴威士忌的地位。

大摩亞歷山大三世紀念款單一麥芽蘇格蘭威士忌（建議售價：6,950元）。(圖/尚格酒業 提供)

2016年大摩發光發熱之際，尚格酒業再度出擊，獨家代理吉拉威士忌。來自蘇格蘭最遙遠的島嶼，以島嶼區最高大蒸餾器所成就出最特立獨行風味的吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌，於2016年多項國際威士忌、烈酒競賽中，獲得島嶼區最佳單一麥芽威士忌殊榮，因此有島嶼之王的美稱。「世界最尊貴威士忌-大摩」與「蘇格蘭島嶼之王-吉拉」，來自高地區與島嶼區，各自呈現著濃郁雪莉與細緻海洋的風格，提供了台灣市場更多尊貴且極具特色的酒款，豐富威士忌愛好者的視野。

2017年春節，尚格酒業特別推出「大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌限量雙入威杯禮盒」、「大摩亞歷山大三世紀念款單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「吉拉21年200週年紀念款珍稀單一麥芽蘇格蘭威士忌」以及「吉拉30年巨石珍稀單一麥芽蘇格蘭威士忌」四款尊爵不凡的春節禮盒；款款珍稀，杯杯精彩，是您迎接報喜雞年的最佳醴讚，更是您向至親好友表達真摯感謝的最佳選擇。

(中時電子報)

吉拉21年200週年紀念款珍稀單一麥芽蘇格蘭威士忌（建議售價：3,900元）。(圖/尚格酒業 提供)

吉拉30年巨石珍稀單一麥芽蘇格蘭威士忌（建議售價：18,800元）。(圖/尚格酒業 提供)