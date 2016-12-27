馬英九指18%歷史產物 李逸洋：必須改革

我要評比

前總統馬英九指稱退休軍公教優存利息18%是歷史產物，考試院副院長被提名人李逸洋今天表示，制度設計有其時空背景，不能怪任何人，但必須改革。

李逸洋下午在總統府代秘書長劉建忻等人陪同下到立法院拜會院長蘇嘉全，雙方會談約30分鐘，會談氣氛輕鬆、愉快。

蘇嘉全會前受訪答復立法院將開臨時會表示，臨時會一定要召開，106年度中央政府總預算一定要通過，臨時會最主要的議題就是總預算案，其次是考試院副院長被提名人同意權的行使。

李逸洋會後受訪表示，副院長同意權行使的議程要尊重立法院的安排，並將安排拜會立法院朝野各黨團。

被問出任考試院副院長將承擔明年年金改革的重責大任？李逸洋說，軍公教、勞、農、國保分類多塊，公務員這塊由考試院主管，總統蔡英文說，年金改革一定要成功，將來立法院行使同意權，如果能夠順利通過，會在考試院努力推動年金改革。

他表示，總統是透過劉建忻徵詢出任考試院副院長，總統的意思都很清楚，年金改革雖千頭萬緒，但非改革不可，牽涉到世代正義，更重要是老年經濟生活，必須維持尊嚴與最低經濟水準，這是每位國民的期待。

李逸洋說，這個時刻不做改革，將來會有隱憂，加上國家財政潛藏的困難必須面對，年金改革國人有高度共識，各世代都希望有一個可長可久的年金制度。

面對年金改革議題，馬英九表示，18%優惠存款是歷史產物。李逸洋對此表示，制度設計有當年的時空背景，不能怪任何人，到今天，政府大概沒有辦法支撐這麼龐大的付出，必須要改革。

他也談到接到總統府徵詢電話有點震驚、意外、完全沒想到，但心想可以為國家做點事。1051227

(中央社)