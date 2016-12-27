北市警局簽到電子化 派出所月省300小時
台北市警察局今天表示，因應市長柯文哲指示建置「應勤簿冊電子化系統」，將派出所16項常用紙本電子化，如簽到簿、受理案件記錄表等，派出所1個月可省下約317小時手工記錄時間。
柯文哲上午出席「應勤簿冊電子化系統」啟用儀式，他表示，這套系統當時找大安和內湖分局各兩個派出所，加上交通分隊、警備隊共6個單位試辦，經過近半年的試驗，今天正式啟用，將可大幅減輕警察處理文書作業的負擔，不但節能減碳，也更便民，建立的資料庫還可以做統計分析。
柯文哲說，接下來將花6個月時間，將此系統推廣到台北市各分局，預計106年6月底前完成14個分局全面上線。
柯文哲會後受訪時表示，「應勤簿冊電子化系統」是第一期E化措施，將來還有第二期、第三期會繼續做，例如巡邏箱，現在都什麼時代了，還拿紙片寫一寫再放回去，早該用GPS打卡定位。
警察局表示，「應勤簿冊電子化系統」可讓員警用單位內電腦或行動載具登載各項資料，以大安分局敦化南路派出所為例，該派出所有54名員警，每名員警交接登載時間約可節省4分鐘，一天服勤4班、每月上班22天，換算一個月約可節省317小時手工記錄時間。
警察局說，該系統也可達到環保功用，如敦化南路派出所的「受理各類案件記錄表」，過去一個月約需3000張紙本來登記民眾案件處理情形，改用電子化系統，一年可剩下3萬6000張紙。此外，案件記錄表與運鈔護送登記等服務，還有開發警用行動載具的APP版，未來民眾不用到派出所申請服務，員警可即時現地受理。1051227
(中央社)
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