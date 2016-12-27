夏普營運有轉機 睽違 9季賺錢了

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鴻海投資夏普後，可望單季轉盈。日媒報導，夏普10月到12月單季可望轉盈，這將會是9個單季以來首次獲利。

日本經濟新聞日文版今天報導，夏普預估今年10月到12月的最終損益狀況逐漸明朗，預期可望獲利，較上一年同期虧損247億日圓轉盈。

報導指出，若夏普今年10月到12月單季可望轉盈，這將是3年以來、從2014年7月到9月以來、隔了9個單季之後，首次獲利。

報導引述夏普今天向記者團的談話指出，鴻海出資夏普後新體制可望賺錢，10月到12月單季可望轉盈，不過並未提及轉盈的幅度。

日本經濟新聞中文版今天報導，鴻海投資夏普、戴正吳擔任夏普新社長後，積極要讓夏普儘早轉盈，朝向會計年度下半年淨利的目標邁進。

報導指出，戴正吳親力親為，以往以億日圓為單位的金額才需要社長審批，現在300萬日圓就要經過社長審批，戴正吳對龐大的審批項目全部仔細審查。戴正吳也經常視察生產線。

展望截至明年2017年3月底的2016會計年度，夏普在今年11月初財測預估，合併營業利益可來到257億日圓，較上一個會計年度大虧1619.67億日圓轉正；2016會計年度歸屬母公司業主虧損來到418億日圓，較上一個會計年度虧損2559.72億日圓大幅減少。

其中2016會計年度下半年合併營收可達1兆803億日圓，下半年合併營業利益來到256億日圓，下半年歸屬母公司業主獲利可到36億日圓。

截至今年9月底的2016年會計年度第2季夏普單季財報，歸屬母公司業主虧損縮小到179億日圓，較會計年度第1季虧損274億日圓，虧損大幅縮減。

戴正吳於11月下旬給夏普內部員工第 4封信中表示，朝向實現會計年度下半年淨利目標邁進，宣示短期內必須達到事業部門要承擔領導結構改革、降低採購成本、以及擴大銷售的3個目標。1051227

(中央社)