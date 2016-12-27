你的名字大紅 導演新海誠這樣回應
日本動畫電影導演新海誠有個大問題，很大的問題：他描述青少年身體互換的奇幻電影「你的名字」非常轟動，票房長紅，卻讓他越來越擔心。
這位有點孩子氣的導演告訴法新社：「我不再認為大家應該看這部片。」
「你的名字」每週朝著日本史上最賣座的動畫電影邁進，最近更有奧斯卡最佳動畫的呼聲，新海誠對此表示：「我真的希望不會得獎」。
現在7個日本人裡面，有1個看過「你的名字」。此片描述彗星撞地球前，1個男孩和女孩交換身體的超現實愛情故事。
因為電影爆紅，43歲的新海誠自然而然被冠上了「新宮崎駿」的封號，成為退休動畫大師宮崎駿當然的接班人。
但被拿來相提並論，新海誠更不自在了。
「我當然很高興大家同時提到他和我的名字，這就像夢一樣，但我知道他們過度讚美『你的名字』了，因為我絕對沒到宮崎駿的水準。」
「坦白講，我真的不希望宮崎駿看這部片，因為他會看出所有缺點。」
儘管影評大力吹捧，新海誠堅稱「你的名字」沒達到應有的水準。原本應該大力宣傳的他，卻這麼評論自己的作品，倒讓人覺得相當新鮮。
他說：「有很多事我們做不到。」他的團隊由宮崎駿的弟子之一安藤雅司領導，原本希望能再多做一些，但因為錢花光了，不得不忍痛結束。
「對我而言，這是沒有完成、不平衡的作品，故事情節還可以，但電影完全稱不上完美，兩年時間不夠。」
但新海誠知道這部片最後是成功了，東京首映前，他在洛杉磯放映這部片，「觀眾笑了又哭…我做這部片時，在腦中描繪過觀眾可能的反應，而觀眾的反應，果真如我想像。」
「我當然很高興看到片子成功，但同時，我也很害怕片子太成功。我對自己說：『該死的，我可能做過頭了。』」（譯者：中央社鄭詩韻）1051227
(中央社)
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