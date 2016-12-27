竹市106年公告現值出爐 漲幅2.52％

我要評比

新竹市106年公告土地現值今(27)日出爐，考量不動產交易市場不景氣且民眾實質所得並未增加，評定全市平均漲幅2.52%，為全台第11，將於明年1月1日公告。

新竹市政府地政處長吳堂安表示，竹市3個行政區各區平均漲幅依序為東區2.95％、香山區2.45％及北區1.56％，主要反映公告土地現值與市場正常交易價格的差距，其中東區清華大學及交通大學周邊因機能完善、交通便利，北區拜巨城購物中心周邊因商業繁盛，香山區則因臺鐵三姓橋車站周邊為這次調幅較大區域。

吳堂安說，竹市最高地價宗地依舊由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每平方公尺500,500元與去年相同，大約每坪165萬元。

市府地政處指出，受國內近兩年經濟成長趨緩、房地合一稅制變革及民生物價攀升等多項大環境不利因素影響，竹市房地產市場觀望態度濃厚，無論成交量或成交價都微幅下降，經地價評議委員會各專家學者充分討論後，衡酌當前經濟環境及房地產交易市場景氣不佳、消費者物價指數攀升民眾實質所得並未增加等因素評定106年公告現值。

(工商)