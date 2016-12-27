宜蘭鷹石尖出現潛在裂縫 遊客勿再站立

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處27日呼籲，根據調查，宜蘭頭城鎮秘境「鷹石尖」岩石已出現潛在性裂縫，有崩塌風險，遊客不要再於石頭上站立拍照。（資料照片）中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 105年12月27日

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天呼籲，根據調查，宜蘭頭城鎮秘境「鷹石尖」岩石已出現潛在性裂縫，有崩塌風險，遊客不要再於石頭上站立拍照。

海拔411公尺的「鷹石尖」岩石，過去被網友票選為台灣10大景點之一。它的由來主要是一顆形狀像一隻老鷹頭部的突出山頂岩石，因此被命名。也有人說，它的高度如老鷹飛翔的高度，因此才有這樣名稱。

由於環境特殊，若冒險站在「鷹石尖」上，可進一步坐擁海天一色美景，腳底下就是斷崖，還有壯闊的東北角海岸線，好像站在老鷹背上翱翔天際，經常吸引許多遊客爬到巨石上後，再拍照留念，相當刺激，甚至還有許多新人選擇在當地拍攝婚紗照。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長陳煜川說，當地是私人向國有財產局承租的造林地，由於過去遊客眾多，經常造成交通阻塞，也反映出安全問題。經管理處委託地質專家調查發現，「鷹石尖」已經出現潛在性裂縫，具崩塌風險。

陳煜川說，地方初步希望委託管理處封閉當地聯外產業道路，或在「鷹石尖」附近架設圍籬，管理處將進一步再與相關單位討論後決定。不管屆時採取任何管制措施，最重要的還是要呼籲，「鷹石尖」已經出現潛在性裂縫，遊客不要再於石頭上站立拍照，以免發生危險。1051227

(中央社)