林佳龍：建議中央全面推動托育一條龍
台中市政府今天舉辦「托育一條龍研討會」，台中市長林佳龍表示，托育一條龍讓年輕人「敢生、能養」，也增加平價托育就業機會，希望中央參考台中市經驗，全面推動。
林佳龍表示，托育一條龍上路1年半，增加1萬5000名孩子進入幼兒園、托嬰中心或由保母照顧，增加2000個工作機會，創造平價托育市場，雙親無後顧之憂，也能進入職場，進而增加政府稅收，對小孩、家長、業者而言是三贏的政策，也解決當前政府面臨少子女化的困境。
此外，台灣面對少子女化、高齡化夾擊，人口減少、勞動力下降，未來的20年將會非常嚴峻。「台灣政策最需要補齊的是托育」，學童自小學開始到高中畢業免學費，65歲以上長者有長照與托老服務，0至6歲幼兒照顧相對缺乏。
林佳龍認為，中央政府應該參考台中市推動經驗，馬上採取行動，規劃全面性的托育政策。他也建議，中央政府可先將幼兒免學費向下延伸到4歲，不會造成過多負擔，又讓年輕人敢成家立業、養兒育女，沒有後顧之憂，解決少子化國安問題。1051227
(中央社)
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