廁所壞乘客急 美飛法班機降愛爾蘭

我要評比

一班由美國紐約飛往法國巴黎的班機，因機上廁所臨時無法使用，經機組員要求，班機臨時轉降愛爾蘭，乘客在機場如完廁後，再繼續飛往巴黎。

英國廣播公司（BBC）報導，班機約在當地時間早上7時30分降落在愛爾蘭的善農機場（Shannon Airport）。

報導說，機上廁所無法使用，172名乘客憋不住，迫切需要上廁所。

機組員也要求機場備便，等飛機降落後協助修復廁所。班機後來於9時30分起飛，繼續飛往巴黎。1051227

(中央社)