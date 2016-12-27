看不過男演員拍戲耍大牌 成龍怒：看你幾時完！

成龍向來用生命在拍戲，認真工作的態度受到大家讚賞。（圖／達志影像）

武打巨星成龍從影超過50年，日前獲得奧斯卡終身成就獎肯定，也是華人中首位獲得該殊榮的得主，受到眾多圈內好友、後輩的道賀，而向來以生命在工作的他，最近受訪時透露，不滿某演員在片場耍大牌，希望透過媒體藉此喊話，讓對方看到後能改進自己。

成龍近日受訪時，表示待在電影圈多年，看過很多不敬業的演員，並描述曾看過一演員耍大牌的行為，稱對方有次在多人的簇擁下、化好妝抵達片場，一來就當自己是大牌，且動作戲別人都幫忙拍完了，他就只是拍個喘氣鏡頭做樣子，便喊累了要收工。

而成龍講到此，一度受不了、氣到想公布該演員的名字，他認為演員之所以能成功、成名，全是所有幕後工作團隊一起的努力，經過一番冷靜，最後在鏡頭前放狠話，送對方5個字：「看你幾時完！」

(中時電子報)