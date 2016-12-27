為防暴力再現 韓航擬開放空服員用電擊槍

韓國最大的航空公司- 大韓航空，將允許機組人員在危急時使用電擊槍。圖為韓航的A380客機。（圖/Smirne76@維基百科）

大韓航空（Korean Air Lines）近日變更公司章程，將開放旗下空服員與機艙幹部在飛行時面臨乘客脫序且有暴力傾向時，能使用機上的電擊槍（stun guns）予以制服。此番變革被外界視為是因應不久前，發生在有某企業富二代在機上攻擊機組員和其他乘客，引發旁邊的名歌手理查馬克斯（Richard Marx）不滿，質疑韓航處理不當的事件。

據英國衛報（The Guardian）報導，大韓航空近日變更公司內部的規定，為防止日前在執飛期間所發生的乘客攻擊事件，將允許旗下的機組人員有使用電擊槍制止的權力。韓航的官方聲明稿表示，「美籍航空早在2011年後，就對機艙內的攻擊行為採取嚴厲的手段，但亞洲的航空卻往往因為文化因素，無法引入相似的標準來規定乘客。對此，未來我們將會將機艙內的安全至於首要位置，並嚴格執行最新的安全標準。」但韓航也向所有擔心的旅客解釋，新規定僅允許機組人員在機上有人身安全情況下才能啟用。

目前外國執法人員使用的電擊槍型號之一：X26 TASER。（圖/Junglecat@維基百科）

大韓航空在被知名歌手理查馬克斯批評，立即做出變革。（圖/美聯社）

亞洲籍的航空公司往往受限於文化，在強調服務優先的前提之下，往往讓機組人員難以應付各種突發狀況與「奧客」。像是本月22日從越南河內（Hanoi）飛往首爾的大韓航空KE480班機，突然發生有乘客失控打人的緊急狀況，造成多名空服員與乘客掛彩。事後被同在機上的知名歌手馬克斯批評韓航危機處理訓練不足，雖心疼機組人員的辛苦，但不知使用電擊槍或繩子制服該乘客一事，他建議航空公司應有事前訓練才行。

大韓航空極具特色的水藍色空服員制服。（圖/大韓航空官方粉絲頁）

根據官方的相關數據，過去5年在韓國的機上違法與失控案件竟爆增3倍之多，此番事件經外國媒體大肆披露後，終於迫使大韓航空下決心變革。韓航未來將增強對機組人員的訓練，並擴大招聘男性空服員，讓未來所有的航班組員中至少有一名男性的機組員，能協助應付可能的突發狀況。

(中時電子報)