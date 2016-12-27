森榮鴻婉拒職棒 加入崇越再拚身價

森榮鴻與崇越簽約。（崇越提供）

中華培訓隊森榮鴻。（資料照，棒協提供）

「火球男」森榮鴻今年季中選秀第4輪被Lamigo桃猿選進，但之後他決定不加盟，希望再給自己一年時間力拚更高身價，先前他入選中華隊參與U23世界盃，今天(27日)也和業餘球隊崇越隼鷹簽約，將在下個月的「全球人壽盃臺灣成棒經典大賽」登板。

森榮後先前因傷勢問題，沒有太多出賽成績，雖有球速超過150公里實力，但今年選秀第4輪才獲球隊青睞，之後他也婉拒職棒，希望在提升自己身價後再拚明年選秀。之後他隨中華培訓隊參與在墨西哥舉行的U23世界盃，以及剛落幕的亞洲冬季聯盟賽事。

如今森榮鴻加入今年甲組春季聯賽冠軍隊崇越隼鷹，下個月起也將 「全球人壽盃臺灣成棒經典大賽」披崇越球衣出賽，總教練吳思賢表示，他豐富實戰經驗和火球，對打者有一定的壓制力。而在他加入後，也能和現任守護神王鴻程及王牌鄭文豪組「火球鐵三角」。

除了森榮鴻之外，U21世界盃國手黃子鵬原本也計劃參與今年中職選秀，但他最終未報名，今年加入崇越，中華培訓隊的許吉仁目前也在崇越陣中。

(中時電子報)