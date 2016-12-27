森榮鴻婉拒職棒 加入崇越再拚身價
「火球男」森榮鴻今年季中選秀第4輪被Lamigo桃猿選進，但之後他決定不加盟，希望再給自己一年時間力拚更高身價，先前他入選中華隊參與U23世界盃，今天(27日)也和業餘球隊崇越隼鷹簽約，將在下個月的「全球人壽盃臺灣成棒經典大賽」登板。
森榮後先前因傷勢問題，沒有太多出賽成績，雖有球速超過150公里實力，但今年選秀第4輪才獲球隊青睞，之後他也婉拒職棒，希望在提升自己身價後再拚明年選秀。之後他隨中華培訓隊參與在墨西哥舉行的U23世界盃，以及剛落幕的亞洲冬季聯盟賽事。
如今森榮鴻加入今年甲組春季聯賽冠軍隊崇越隼鷹，下個月起也將 「全球人壽盃臺灣成棒經典大賽」披崇越球衣出賽，總教練吳思賢表示，他豐富實戰經驗和火球，對打者有一定的壓制力。而在他加入後，也能和現任守護神王鴻程及王牌鄭文豪組「火球鐵三角」。
除了森榮鴻之外，U21世界盃國手黃子鵬原本也計劃參與今年中職選秀，但他最終未報名，今年加入崇越，中華培訓隊的許吉仁目前也在崇越陣中。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。